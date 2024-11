Comment prendre soin de sa santé mentale au travail ?

"La santé mentale est l’affaire de tous : État, collectivités, entreprises et associations. C’est pourquoi nous ferons de la santé mentale la grande cause nationale de l’année 2025", a annoncé le Premier ministre Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Selon l’OMS en effet, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d’1/5 de la population, soit 13 millions de Français. Plus d’un quart d’entre eux consomme des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes. 15 à 20% de personnes connaissent des épisodes dépressifs au cours de leur vie. On a observé une accélération sans précédent des dépressions pendant les crises du Covid en 2020. En France, le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans…