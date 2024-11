Se montrer vulnérable est-il un signe de faiblesse ?

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même" (Mt 5, 43). S'il faut suivre cet enseignement de Jésus, il est possible de l'appliquer aussi à l’envers : "Comporte-toi avec toi-même comme tu te comporterai avec ton prochain". On distille de bons conseils aux amis et on les traite avec respect et affection. Se montrer moins dur envers soi-même permet de développer de l’auto-compassion.