Les dix plus beaux Requiem

Si le beau est un attribut de Dieu, nul doute qu’écouter de magnifiques compositions musicales conduit à lui. Et redonne l’espérance. Surtout quand il s’agit de morceaux écrits pour les défunts. Dans la messe romaine prévue pour les morts, l’introït (sorte de chant d’entrée), commence par les mots "Donne-leur le repos éternel, Seigneur", en latin requiem. Ce mot a servi dès lors à qualifier la messe tout entière puis les compositions musicales écrites pour les textes chantés durant cette dernière. Nombreux sont ainsi les compositeurs ayant écrit introït, Kyrie, graduel, trait, séquence (Dies irae), offertoire, Sanctus, Agnus Dei, chant de communion, répons pour l’absoute dans l’église, répons Subvenite à la levée du corps, absoute sur le chemin du cimetière et devant la tombe In Paradisum… D’autres musiciens ont également écrit des morceaux pour concert, non liturgiques, appelés par extension de sens requiem. En voici une sélection parfaitement subjective.