[VIDÉO] Pourquoi prier devant le tabernacle ?

Pourquoi prier devant le tabernacle ? Les catholiques ont commencé à garder des hosties dans le tabernacle pour distribuer la communion aux malades. Petit à petit on a pris conscience de l’importance de cette réserve eucharistique et on a mis une petite lampe rouge. Le saint curé d’Ars raconte qu’il avait un de ses paroissiens qui, tous les matins en allant au travail, restait longuement devant le tabernacle. Le Saint curé lui demande : "Que faites-vous mon ami?". Il répond : "Rien, je le regarde et il me regarde."