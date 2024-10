"L’objectif de l’initiative est triple : fleurir, entretenir et prier", explique Hortense, clerc de commissaire priseur, à Aleteia. L’idée lui vient un an en arrière, au moment de la Toussaint, lorsqu’elle se rend compte que personne n’est en mesure de s’occuper de la tombe de sa grand-mère, située trop loin du domicile familial. "Je me suis dit que c’était tellement triste d’avoir un proche enterré dont on ne puisse fleurir la sépulture… Et que j’aurais beaucoup aimé qu’on le fasse à ma place", se confie-t-elle. "Quand j’étais petit, j'accompagnais ma maman au cimetière pour nettoyer les tombes de ma famille et de mes ancêtres", raconte quant à lui Alexis. "Je me souviens d’une tombe, tout au fond, qui était dévastée. J'avais passé l’après-midi à la nettoyer, à rendre à ce défunt une sorte de dignité. Je n’avais que dix ans mais cette expérience a été très marquante pour moi. Depuis, le cimetière est un lieu qui me touche." Un message posté sur un groupe Facebook, des centaines de réponses enthousiastes, une conversation Whatsapp… Et le tour est joué. Pour encourager cette mobilisation et la structurer, les deux amis montent une association nommée "Chrysanthème".