Aux yeux de Jean, la douceur n’est pas de la mollesse, ni même de la souplesse. Il va jusqu’à la comparer à un roc contre lequel viennent se briser les vagues, à cause de la constance dont elle est porteuse et qui va résister à l’agitation qui règne autour de nous. Elle ne se laisse pas émouvoir par la colère et la violence, tout glisse sur elle sans l’entraîner à réagir méchamment et à menacer. L’homme vraiment doux continue à prier au milieu de l’orage. Elle entretient aussi commerce avec d’autres vertus. "La douceur est le soutien de la patience, la porte ou plutôt la mère de la charité, le fondement de la discrétion." Elle est donc une disposition d’esprit simple et droite qui nous évite de voir dans l’autre un rival ou un ennemi, elle nous empêche aussi de vouloir briller à ses dépens, elle instaure des relations de respect mutuel. Et encore, "elle procure le pardon des péchés, elle donne la confiance dans la prière, elle est la demeure de l’Esprit saint". Qui dit mieux ?