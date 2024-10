Qu’est-ce qu’une apostasie ?

En grec, abandon se dit "apostasia", et a donné "apostasie" en français. Mais de quel abandon s’agit-il ? La tradition chrétienne a retenu deux formes peccamineuses de désertion : celle de la foi et celle de vœux prononcés. Est donc apostat – substantif associé – celui qui renonce publiquement à la foi ou qui abandonne l’état de vie et la consécration qu’il avait choisi librement, le premier sens étant le plus répandu. Ainsi le Catéchisme de l’Église catholique (Can 2089) définit-il dans le chapitre consacré au premier des dix commandements (Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras) : "L’apostasie est le rejet total de la foi chrétienne."