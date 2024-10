TikTok : laisser son enfant y aller… ou pas ?

La facilité d’utilisation de TikTok est particulièrement attractive pour les jeunes (même s’ils ne sont pas censés y avoir accès). Pour Stéphane Blocquaux, « si les ados l’adorent, c’est parce que c’est drôle, on ne se prend pas la tête, on y teste sa popularité sans avoir besoin de beaucoup de talent… et les adultes ne s’en mêlent pas parce que le contenu semble anodin ! ». Et en effet, 75% des utilisateurs ont moins de 24 ans. « L’algorithme propose toujours plus de la même chose et sous couvert de s’amuser, de se détendre, le risque est bien de remplir sa vie avec du vide », ajoute le chercheur. Une bonne méthode consiste à noter avant de se connecter le temps imparti à TikTok et programmer un minuteur, 30 minutes maximum, et de passer un temps identique à lire un livre. Vous pouvez aussi inciter votre enfant à éteindre son téléphone une fois par semaine et noter cinq choses apprises pendant ce temps libre.