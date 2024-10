La vie trépidante de Mirko, aumônier de police

Mais les difficultés ne sont pas terminées. La relation avec sa femme se détériore, et en 2014, le couple divorce, avant d’obtenir par la suite une annulation de mariage. "J'étais, et je suis toujours, convaincu que le mariage est sacré. Je croyais que le nôtre durerait jusqu'à la mort. Lorsqu'il s'est brisé, j'ai eu d'énormes difficultés à vivre avec ça. Il y a eu beaucoup de douleur, de solitude, de sentiments de rejet, mais surtout je me suis demandé comment je pouvais continuer à vivre en tant que chrétien, père et diacre, et comment je pouvais continuer à témoigner. Je ne pouvais en parler à personne, les gens de la paroisse se fermaient le plus souvent et prenaient leurs distances avec moi". Mais c’est dans le Christ qu’il va trouver le salut. "À l'époque, j'ai commis la très grande erreur, que nous commettons souvent, de m'éloigner de Dieu dans les moments de détresse. J'ai cessé de prier, de lire la Bible et je me suis fermé à la relation parce que j'étais convaincu que cela ne servait à rien. C'est la plus grande erreur. Dans ces moments-là, il faut au contraire s'accrocher à Jésus et lui faire entièrement confiance, car c'est de lui et de son amour dont nous avons le plus besoin, même si nous ne le ressentons pas." Et puis un jour, Mirko tombe sur cette parole de Jésus dans l'Évangile : "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs" (Mc 2,17). C’est une révélation. "Me voici ! Je suis le patient numéro un ! J'ai le remède, la réponse à la façon dont je peux témoigner à travers mes expériences de vie et ma recherche : je proclame Jésus, pas moi-même. Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui vit en nous, nous inspire, nous enseigne et nous donne la force de témoigner. Dieu nous a choisis pour que nous allions porter du fruit et que ce fruit demeure".