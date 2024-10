Angélus : “L’aumône n’est pas la charité”

« Lorsque nous croisons un mendiant dans la rue, combien de fois nous détournons le regard, combien de fois nous l’ignorons, comme s’il n’existait pas », a dénoncé le pontife. Il a insisté sur l’importance de regarder le pauvre dans les yeux et de lui toucher la main « pour sentir sa chair ». « Lorsque vous vous approchez d’un pauvre et que vous vous faites proche de lui, c’est Jésus qui s’approche de vous dans la personne de ce pauvre », a-t-il expliqué. « Qu’on ne s’y trompe pas : l’aumône n’est pas la charité », a-t-il affirmé, assurant que « celui qui reçoit le plus de grâce de l’aumône est celui qui la donne, parce qu’il se fait regarder par le Seigneur ».