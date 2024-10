Jean le Baptiste, le prophète qui cria dans le désert

Fils du prêtre Zacharie et d’Élisabeth, parente de la Vierge Marie, Jean le Baptiste apparaît de façon miraculeuse dans le Nouveau Testament, plus précisément à l’Évangile de Luc, et ce, à la manière des prophètes de l’Ancien Testament. En effet, Élisabeth est présentée dans le Nouveau Testament non seulement comme âgée, mais également stérile... La venue au monde d’un fils est cependant annoncée au père, à Zacharie, par un ange en ces termes (Lc 1 ; 13-15) : "Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur."