Le mariage est souvent confronté à des épreuves et des tensions qui peuvent perturber l'harmonie du couple. Même après avoir passé des jours heureux ensemble, un simple événement peut venir faire tout basculer, rendant les interactions difficiles et ravivant de vieux désaccords. En un clin d’œil, on peut se sentir complètement déconnecté et en désaccord avec son conjoint. Ces tensions sont souvent le résultat d’attaques spirituelles contre les époux car le diable déteste le mariage. Dans ces moments critiques, il est utile de sortir "la trousse de premiers secours pour le mariage" et de travailler ensemble pour redevenir une équipe aimante, plutôt que des colocataires tempétueux et grincheux. Voici quelques stratégies à mettre en place pour retrouver la sérénité, au lieu de rester coincés dans l’amertume et la rancune :