Alors que la série The Chosen continue de passionner le monde entier et que la date de diffusion de la saison 5 devrait être prochainement dévoilée, Dallas Jenkins, scénariste et réalisateur, vient également d'être cité parmi les 50 producteurs de séries les plus influents du moment. On le retrouve parmi les acteurs majeurs du petit écran, comme Christopher Storer (The Bear), Rachel Kondo et Justin Marks (Shogun) ou encore Patrick McKay et JD Payne (The rings of Power). Une position providentielle quand on sait que c'est suite à un échec dans l'industrie hollywoodienne que Dallas Jenkins à lancé le projet The Chosen avec le succès qu'on lui connaît.