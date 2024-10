L’entrée payante à Notre-Dame ? Une proposition quatre fois choquante

Cette proposition est choquante au plan politique, car quoiqu’on en dise, l’État et les villes ont parfaitement les moyens d’assumer ce patrimoine. C’est affaire d’arbitrages politiques. On trouve bien de l’argent pour des choses moins nobles. Les monuments historiques, ce sont 3% du budget de la culture, alors même qu’à mon sens, le premier souci de la culture devrait être celui de la transmission. Et puis, il faut cesser de voir cathédrales et églises comme des coûts alors que ce sont aussi, et probablement d’abord, des revenus et de l’emploi, certes difficiles à évaluer, mais incontestables, à travers le tourisme… Qu’est-ce qui fait vivre Vézelay ou Tréguier ? Et que viennent chercher les touristes qui se pressent dans nos villes ou sur nos chemins de randonnées, sinon, ici, ce clocher typique, et là, ce retable ouvragé ?