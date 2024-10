Guerre au Proche-Orient : la question de la proportionnalité

Le problème est que nous sommes dans une zone au logiciel intellectuel et religieux très différent du système chrétien. C’est ainsi que la proportionnalité a une signification différente. Quand il s’agit, dans une logique chrétienne, de proportionnalité humaine, conduisant à une équivalence du nombre de morts et des dégâts, il s’agit pour les Israéliens d’une proportionnalité existentielle. En clair, puisque l’objectif du Hamas et du Hezbollah est d’éradiquer Israël, il est proportionnel, pour Israël, d’éradiquer ces deux groupes. On voit bien que cela conduit à un conflit sans fin, qui ne peut se terminer que par l’élimination de l’une ou l’autre partie. L’inverse donc de la vision chrétienne de la guerre où celle-ci doit être au service du rétablissement de la justice et de la mise en place d’un ordre de coopération et d’entente. Dans un entretien accordé à la revue Conflits, « Abu Said », le nom est bien évidemment anonyme, commandant militaire du Hamas pour la région de Saïda au Liban, était on ne peut plus clair : « Nous pouvons perdre un bout de Palestine, comme c’est déjà arrivé par le passé. Mais un jour, nos enfants reprendront tous les territoires perdus. Les Israéliens ne comprennent pas que plus ils nous tuent, plus la détermination de notre peuple grandit. »