La dévotion du Sacré-Cœur s’est ensuite répandue comme une trainée de poudre que son initiateur a été oublié un temps. C’est Pie X qui le reconnaîtra en 1909 lorsqu’il le proclamera "père, apôtre et docteur du culte liturgique des Saints Cœurs de Jésus et de Marie". "Vous n’êtes qu’un avec Jésus, comme les membres ne sont qu’un avec leur chef. Et par conséquent vous ne devez avoir qu’un même esprit, une même âme…, un même cœur avec Lui. Et Lui-même doit être votre esprit, votre cœur, votre amour, votre vie et votre tout", a-t-il notamment écrit. Et le saint de s’interroger plus loin : "Quel cœur plus adorable, plus aimable et plus admirable que le Cœur de cet Homme-Dieu qui s’appelle Jésus ? Quel honneur mérite ce Cœur divin qui a toujours rendu et rendra éternellement à Dieu plus de gloire et d’amour, en chaque moment, que tous les cœurs des hommes et des anges ne lui en pourront rendre en toute l’éternité ?"