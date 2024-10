[VIDÉO] “Dilexit nos”, la nouvelle encyclique du pape François

Dilexit nos, en français, Il nous a aimés, c’est le nom de l’encyclique du pape François, sur "l’amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ" publiée ce jeudi 24 octobre 2024. Trésor spirituel de l’Église, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est popularisé au XVIIe siècle par sainte Marguerite-Marie Alacoque. Jésus lui est apparu à Paray-Le-Monial en lui présentant son cœur divin, avec cette phrase restée célèbre chez les fidèles : "Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes !" Aujourd’hui, la dévotion au Sacré-Cœur s’est répandue dans le monde entier. À travers elle, nous découvrons la douceur et la proximité de Jésus, dont le cœur est à la fois pleinement humain et pleinement divin.