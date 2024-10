Lors des funérailles, son épouse Ruby, ses trois fils et belles-filles et leurs enfants sont là pour témoigner de ce chemin et de sa fécondité. "Sa passion pour la vie, son rire et sa sagesse ont rendu nos vies plus lumineuses, a écrit l’un de ses fils sur Facebook. Mon père n'était pas seulement un parent, mais un leader et un protecteur, marchant toujours à nos côtés, nous relevant lorsque nous trébuchions et nous enseignant le pouvoir de l'amour et de la résilience. Même s'il est parti, son amour reste notre phare. »