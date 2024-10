“Servante aimante”, une pièce féministe ?

S'ils vantent à juste titre l'efficacité et la précision de la mise en scène de Catherine Hiegel, ainsi que la qualité du jeu de tous les comédiens, les journalistes culturels s'enthousiasment surtout pour la modernité du propos, jugé en avance sur son temps en 1752. Et tous de citer comme un seul homme, pardon comme une seule femme, la dernière réplique : « Vive notre sexe. Et que crève sur l'heure qui ose en dire du mal. » La double conclusion s'impose alors : Coraline est une « héroïne féministe », La serva anorosa est une « pièce féministe ». Ainsi Goldoni gagne-t-il sa décoration de compagnon de Me Too de la première heure, lui qui « bouscule les règles d'un jeu social et genré ».