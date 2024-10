Le pape François a ensuite développé l'importance de l'unité des époux qui doivent marcher ensemble comme un "nous", avec la présence de Dieu au milieu, tout en reconnaissant que "cet objectif n'est pas forcément facile à atteindre, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il peut sembler plus facile et plus rapide de construire sur le sable que sur le roc". "Les conséquences des mariages construits sur le sable , ce sont surtout les enfants qui en paient le prix, et qui souffrent de la séparation ou du manque d'amour des parents", a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que "les enfants ont besoin de cette unité des parents". "Combien ils souffrent lorsqu'elle fait défaut !", a-t-il déploré.