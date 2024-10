Du tumulte du pont du Rhône au XVIIIe siècle, en passant par la Révolution française, jusqu’à la Libération, ce sont deux siècles d'histoire joués et racontés, de manière douloureuse mais toujours imprégnés par un cheminement spirituel. Le public se laisse embarquer par le son, la lumière et le caractère des personnages, tous reliés par un objet à l’apparence insignifiante, un médaillon qui circule et relie dans leur foi plusieurs figures lyonnaises vivant à des époques différentes, et qui ont marqué la ville dans leurs œuvres et leur spiritualité : Madame de Servient - à qui l’on doit la dénomination du quartier de la Part-Dieu -, le bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de saint Vincent de Paul, ou encore André-Marie Ampère, chercheur en électromagnétique qui a donné son nom à la célèbre mesure. Chacun d'eux, par son caractère, témoigne de la mentalité et le cadre de la société d'une époque dans laquelle ils ont évolué, lutté et prié. Si le monde évolue au fil du temps, la foi, elle, reste la même, reliant discrètement chacun des personnages. La véritable signification du médaillon n’est quant à elle révélée qu’à la fin de la représentation, ce qui attise le suspens d'un public enthousiaste d'en découvrir le sens. Mais pour cela, il devra se laisser emporter par cette épopée spirituelle et historique au cœur d’un lieu séculaire.