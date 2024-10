La Bible, ce livre qui regorge d’histoires pour les enfants

Les enfants aiment beaucoup les histoires. Cela tombe bien, la Bible propose de nombreux récits pleins d’images et de rebondissements qui peuvent les tenir en haleine. En leur racontant ces histoires, ils pourront mieux connaître le Seigneur et l’histoire du Salut. Aleteia vous propose une sélection d’histoires qui sauront capter l’attention des plus jeunes. Pour les leur conter, procurez-vous une Bible pour enfants avec de beaux dessins et des ressources pédagogiques, qui pourront les aider à mieux comprendre et à mémoriser ces récits.