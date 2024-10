Aliénor et Emmanuel frôlent le divorce, et se retrouvent en décidant de “vivre leur foi à deux”

Outre le film et la session pour les couples, le plus miraculeux, aux yeux d’Aliénor, c’est le chemin de conversion de son mari. "Jusqu’à il y a peu, la foi n’était pas un sujet entre nous, et pendant que je pétais un plomb, il a vécu une véritable conversion intérieure, ça nous a sauvés !" Depuis la session, Aliénor et Emmanuel ont décidé de "vivre leur foi à deux", d’avancer ensemble et de conserver quelques habitudes conseillées et mises en pratique lors du parcours Tobie et Sara : "On essaie de prier à deux le soir, on va à la messe ensemble le dimanche, et désormais, on choisit ensemble à quelles associations reverser une partie du bénéfice d’À Tire d’Ailes. Avant je décidais seule, maintenant, ça fait sens pour nous deux."