On a trouvé le “Winter Arc” le plus inspirant !

Selon le Catéchisme, "la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu". Une manière d’observer le commandement que Jésus a laissé : "Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" (Jn 15, 12). Saint Paul précise qu’il s’agit là de la plus grande des vertus, dans la mesure où la charité est le reflet le plus parfait de Dieu en nous. "L’exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. Elle les articule et les ordonne entre elles ; elle est source et terme de leur pratique chrétienne", dit le Catéchisme. En d’autres termes, aimer Dieu et son prochain est la voie royale pour ressembler le plus possible à Dieu. N’est-ce pas ainsi que l’on devient la meilleure version de soi-même ? Une tendance appelée à durer bien plus de 90 jours !