Comme depuis plusieurs années, le continent où le nombre de catholiques a le plus augmenté est l’Afrique, qui a gagné plus de 7 millions de croyants. On constate une légère baisse par rapport à 2021, où le continent avait enregistré plus de 8 millions de nouveaux catholiques. Malgré cela, l’Afrique affiche une croissance constante du nombre de fidèles dans les dernières années, qui sont désormais plus de 275 millions, soit 19,6% de la population mondiale – presque la même proportion que les catholiques européens.