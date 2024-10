Slovénie: chaque été, ils rénovent les maisons de Podboč

Le camp se termine chaque année par un goûter, où les bénévoles invitent toutes les personnes pour lesquelles ils ont travaillé. Ils regardent ensemble des photos des lieux qu’ils ont rénovés, « avant » et « après » leur intervention, et partagent de nombreux rires. « Ce qui me touche le plus, ce sont les larmes de gratitude de ces personnes », explique Patricija, « et surtout les larmes des bénévoles lorsqu'ils réalisent qu'ils ont fait quelque chose de bien pour leur prochain. À ce moment-là, on sait que l’on a fait le bon choix. Ce sont ces sentiments qui me poussent encore et encore à participer à des projets aussi merveilleux ! »