Que signifie la “metanoia” ?

Le pape Paul VI, dans sa Constitution apostolique Paenitemini , a qualifié ces paroles de Jésus ("Convertissez-vous et croyez à l’Évangile") de "résumé de toute la vie chrétienne" et a souligné davantage la gravité du choix des paroles de Jésus. On ne peut entrer dans le Royaume de Dieu annoncé par le Christ que par un "changement de cœur" (metanoia), c'est-à-dire par ce changement et ce renouvellement intime et total de l'homme tout entier — de toutes ses opinions, de tous ses jugements et de toutes ses décisions — qui s'opèrent en lui à la lumière de la sainteté et de la charité de Dieu, sainteté et charité qui nous ont été manifestées dans le Fils et communiquées pleinement. Le pape Paul VI détaille ainsi dans sa Constitution apostolique :