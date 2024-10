“Les Inexposés”, la campagne qui percute et interroge

"Van Gogh, 135 ans, 3,9 millions de visites par an. Émile, 71 ans, zéro visite par an", peut-on lire sur l’une. "Mona Lisa, 521 ans, 7,3 millions de visites par an. Marie-Louise, 84 ans, zéro visite par an", prévient l’autre. "Alors que des chefs-d’œuvre attirent chaque année des millions de visiteurs, de nombreux aînés demeurent invisibles, sans visite ni attention", précise l’association. Des chiffres qui interpellent et qui interrogent. Comment replacer les personnes âgées au cœur de nos préoccupations ?