Le projet complet comprenait "la rénovation de la cathédrale, de l'arboretum et de la Tour de l'Espoir ; l'agrandissement du cimetière des jardins commémoratifs de la cathédrale ; la construction du sanctuaire Notre-Dame de La Vang et des jardins mariaux ; et la restauration de l'orgue Hazel Wright", a déclaré le diocèse. L'orgue Hazel Wright, construit en 1982 est "le cinquième plus grand orgue à tuyaux au monde, avec plus de 17.000 tuyaux, plus de 300 jeux et près de 300 rangs", indique le diocèse. Une musique qui devrait accompagner le chant des fidèles et porter les prières au plus haut des Cieux !