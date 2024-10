Quatre bonnes raisons de parler du cycle féminin à son fils

Il n’est plus question aujourd’hui de choux et de roses. Et c’est heureux ! Leur raconter des bobards est souvent pris pour de la condescendance et les enfants ont besoin de pouvoir s’appuyer sur des adultes de confiance, qui disent une parole vraie. Pour autant, l’éducation affective et sexuelle est souvent faite de manière trop scientifique et sans affect, alors même que la connaissance du corps humain ne peut qu'entraîner de l’émerveillement sur la précision d’orfèvre du Créateur. Apprendre à un enfant comment la vie est transmise et d’où viennent les bébés peut se faire au goutte à goutte, dans des occasions du quotidien. Quand il observe le bain d’une petite sœur et découvre qu’elle n’a pas les mêmes organes génitaux que lui, quand sa marraine attend un bébé ou encore quand sa cousine allaite son nouveau-né. Une réponse claire, belle, dite de manière naturelle, avec un vocabulaire ajusté à l’âge de l’enfant lui permettra d’oser poser d’autres questions, au fur et à mesure de sa maturité.