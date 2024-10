Pornographie : la justice ordonne le blocage de quatre sites, les géants du secteur y échappent

Pour rappel, en vertu de la loi du 30 juillet 2020 obligeant les éditeurs des sites pornographiques à vérifier l’âge des utilisateurs, les associations La Voix de l’Enfant et e-Enfance avaient assigné en 2021 en référé les principaux fournisseurs d’accès à internet et avaient demandé le blocage de neufs sites. Elles avaient d’abord été déboutées, y compris en appel, au motif qu’elles n’avaient pas d’abord assigné en premier lieu les responsables des sites. La Cour de cassation leur a finalement donné gain de cause en octobre 2023.