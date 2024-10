Il s’agit probablement de l’une des figures de l’époque moderne sur lesquelles les historiens ont le plus écrit. Plus de cinq siècles après sa mort en 1506, Christophe Colomb n’avait peut-être pas encore livré tous ses secrets. Un documentaire diffusé sur la chaîne publique espagnole RTVE le 12 octobre dernier, date anniversaire du premier débarquement de l’explorateur dans le Nouveau Monde, est venu bousculer le récit traditionnel. Intitulé L’ADN de Colomb, sa véritable origine, le programme révèle, sur la base de recherches menées par le médecin légiste espagnol José Antonio Lorente, que Christophe Colomb ne serait ni Génois, ni catholique, mais d’ascendance juive séfarade : "Nous disposons d’un ADN très partiel, mais suffisant, de Christophe Colomb, expose José Antonio Lorente dans le documentaire, ainsi que l'ADN de son fils, Fernando. Et tant dans le chromosome Y (masculin) que dans l'ADN mitochondrial (transmis par la mère) de Fernando, il y a des traces compatibles avec une origine juive."