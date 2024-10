Craig, un Australien en vacances, a donné sa vie pour sauver un inconnu

Sa famille a fait part à la presse australienne de sa peine et du choc qu’a été l’annonce de la mort de Craig. "Nous ne sommes pas surpris qu’il ait mis sa vie en danger pour sauver quelqu’un dans le besoin", a-t-elle affirmé. Craig Laidley vivait sur la côte est de l’Australie et était père de deux fils. "Son courage et sa détermination témoignent de son caractère. (...) Nous espérons que l’esprit héroïque de Craig en inspirera d’autres à agir avec courage, altruisme et l’envie d’aider ceux qui sont dans le besoin."