Pour aller plus loin, encore faut-il pouvoir vivre les sacrements au quotidien, et ce n’est pas si évident. Surtout qu’il n’y a pas de prêtre parmi les sept missionnaires. Le témoignage de sœur Joaquin est à ce titre édifiant, quand elle raconte la dernière anecdote en date. "Nous venons de faire l'expérience de l'attention et de la sollicitude de l'Église à travers la brève visite du nonce ici en Éthiopie", écrit ainsi la missionnaire. "Normalement, c'est le Préfet Apostolique de l'Église locale, le père Angelo Antolini, OFM Cap, qui nous rend visite tous les quinze jours pour célébrer la sainte messe et nous aider dans notre mission de témoignage de la présence du Christ, notamment par notre travail auprès des femmes vulnérables et de leurs enfants, et par la transformation de notre désert en cultivant des fruits et des légumes pour nous rendre plus autosuffisants", détaille la religieuse. "Pour diverses raisons, le père Angelo a dû s'absenter, un prêtre qui s'était gentiment proposé de venir pour quelques jours, a eu un deuil dans sa famille, et sans aucun remplaçant, nous nous sommes ainsi retrouvés sans Messe pendant plus d'un mois."