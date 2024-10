Miguel, le plus heureux des servants d’autel !

Voilà une vidéo qui devrait mettre du soleil dans les cœurs. Partagée le 12 octobre sur Instagram par une mère de famille, Tassia Lopes, elle montre un petit garçon prénommé Miguel manifestement très heureux de devenir enfant de chœur. Porteur de trisomie 21, Miguel se fait une joie de servir Dieu à travers son nouveau rôle de servant d'autel dans la paroisse Sainte Rose de Lima à Piracicaba, au sud-est du Brésil. Souriant, il irradie d'une allégresse qui ne laisse pas indifférent, comme le montrent, sur les réseaux sociaux, les commentaires laissés par les internautes. "Que c'est touchant, on ressent son amour et combien il est important pour lui d'être dans la maison de Dieu", écrit ainsi un abonné. Après avoir reçu sa croix d'enfant de chœur ; le petit garçon laisse exploser sa joie et enlace avec affection le prêtre, avant d'embrasser la croix qui lui est donnée. On peut le voir ensuite très concentré dans l'accomplissement de son rôle, mais aussi très priant et plein de tendresse envers les enfants plus petits que lui.