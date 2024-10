Ainsi, chaque fois que la tentation de pécher se présente, il est important de se rappeler que son ange gardien est à ses côtés, prêt à offrir son aide et son soutien. Il souhaite garder de tout mal la personne qui lui a été confiée par Dieu depuis sa naissance, et la guider vers la vie éternelle. Pour cela, il est bon d’ouvrir son cœur à cette présence bienveillante et de se laisser guider par lui vers le chemin de la vertu et de la sainteté !