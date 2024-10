Avec la guerre, le Hezbollah se radicalise et menace de plus en plus les intérêts des chrétiens qui restent en grande majorité des adversaires politiques de la milice. Le risque grandit de voir une guerre civile éclater au milieu de la crise humanitaire. Ce sont notamment les écoles chrétiennes, couvents et monastères qui sont réquisitionnés de gré ou de force pour accueillir ces réfugiés. Plus que jamais les chrétiens ont une mission pour ce pays. Ils sont les seuls à porter une culture du pardon, de la réconciliation, à donner la possibilité à des personnes qui se détestent de faire la paix. Au Liban les chrétiens peuvent et doivent briser la chaîne de la haine.