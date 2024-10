Le prix Pauline Jaricot, témoin d’un véritable élan missionnaire

Un programme tout aussi alléchant attend le jury du meilleur reportage missionnaire écrit et photo. Irénée de Poulpiquet a vécu la Semaine sainte 2024 auprès des chrétiens du Sahel, dans le vicariat apostolique de Mongo, dans le sud du Tchad quand Montaine Gilbert s’est intéressée à la vie donnée des religieuses de l’archidiocèse de Fianarantsoa (Madagascar). Samuel Blouin et Loup Païtard ont quant à eux réalisé un reportage sur “Les routes de la migration avec les puces et la foi au Sénégal”. Enfin, Delphine Gindre s’est intéressée à l’Église missionnaire et proche de l’Homme au Bénin. Des sujets aussi variés que stimulants qui permettent de s’approcher un peu plus de Dieu à travers les hommes et les femmes qui tentent de Le suivre chaque jour un peu plus.