Des Bretons construisent leur premier clocher pour… des Parisiens

C’est une histoire de savoir-faire et de passion, de métal et de précision. Mais aussi, un peu, de foi et de sacré. Avec plus de 90 ans d’expérience, la Société Métallurgique de Bretagne, aujourd’hui SMB, est entièrement dédiée à la conception et la réalisation de constructions métalliques. Implantée en Bretagne, à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), l’entreprise emploie une centaine de salariés et réalise "habituellement des salles de spectacle, des stades et autres équipements sportifs ainsi que des bâtiments industriels", détaille à Aleteia Xavier Devos, 55 ans, chargé de projets au sein de l’entreprise. Mais lorsque se présente en 2022 l'insolite appel d’offres du diocèse de Versailles pour la réalisation du clocher de l’église Saint-Joseph-le-Bienveillant (Yvelines), Xavier Devos n’hésite pas : "Je suis catholique pratiquant, alors quand j’ai vu le projet "lot charpente métallique", mon cœur n’a fait qu’un bond !", se souvient-il. "Notre cœur métier c’est le travail de l’acier, donc quand il s’agit d’une charpente bois ou de vitraux, ce qui est généralement le cas pour le patrimoine religieux, nous ne pouvons rien faire. L’opportunité était trop belle pour passer à côté."