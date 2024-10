À Bucarest, une chapelle consacrée à Pauline Jaricot

Et comment devenir missionnaire ? Il suffit de suivre Pauline qui a su identifier les moyens pour contribuer à l'apostolat missionnaire ! Tout d'abord avec la prière et le Rosaire Vivant, né de l'intuition apostolique de la bienheureuse française, et ensuite bien connaître les besoins des missionnaires afin de soutenir les missions de l'Église. "Pauline est morte pauvre matériellement, mais riche spirituellement, c'est pourquoi, après 200 ans, elle a été reconnue et proclamée bienheureuse par l'Église. Remercions Dieu pour le charisme qu'il a donné à la bienheureuse Pauline Jaricot et qu'elle a laissé à l'Église, et prions pour que le cœur de tous les chrétiens soit plus fervent et plus ouvert, pour partager la Bonne Nouvelle avec les autres et pour participer à la mission de l'Église, en témoignant du mystère du Christ ressuscité d'entre les morts", a ajouté l'archevêque de Bucarest.