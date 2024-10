[VIDÉO] La plus haute tour d’Europe achevée en 2025 !

Alors que la basilique de la Sagrada Familia est en construction depuis 1882, Le conseil de construction du sanctuaire a annoncé la fin des travaux de la Tour de Jésus pour 2025. Point culminant de la basilique, la Tour de Jésus devrait atteindre 172,5 mètres, faisant de la Sagrada Familia le plus haut édifice religieux d’Europe. Après plus d’un siècle de travaux, le projet pharaonique d'Antoni Gaudí devrait être achevé “entre 2032 et 2033”. Cette œuvre singulière et titanesque, reste aujourd’hui le monument le plus visité d’Espagne.