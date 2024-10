Un rêve libanais

Ils sont tous venus dans la discrétion la plus absolue. Personne n’a parlé de cette rencontre à son entourage — une vraie réunion secrète — et en effet, tous partagent le constat d’un Liban martyrisé depuis si longtemps et sans issue possible tant les puissances étrangères et les religions attisent les haines et les rancœurs. Dans le brouillard de mon rêve, je ne sais plus qui a eu l’idée de demander la neutralité du Liban aux Nations-unies et imposer l’expulsion toute influence étrangère mais tous se retrouvent autour de cette proposition. On décida d’aller à New-York pour ensemble demander la neutralité.