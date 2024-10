Lorsque Dante Alighieri, le célèbre poète italien, visita Rome en 1300, il fut tellement frappé par cette statue inhabituelle qu'il finit par la mentionner dans l’enfer de sa Divine Comédie : "Son visage était long et grand comme la pomme de pin de Saint Pierre". Cela suggère que, dans les années 1300, la pomme de pin avait été déplacée sur la place Saint-Pierre. En revanche, les historiens savent avec certitude qu'en 1608, elle fut transportée au sommet d'un double escalier conçu par Michel-Ange, dans la cour où elle se trouve encore aujourd’hui. Peu après ce déplacement, cette cour commença à être appelée "Cour de la pomme de pin". Aujourd'hui, les visiteurs peuvent s'émerveiller devant cette sculpture imposante, tout comme Dante Alighieri et d’autres écrivains et artistes l’ont fait au cours des siècles !