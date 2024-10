Entre deux ouragans, des religieuses aident ceux qui traversent une tempête intérieure

Ainsi, fin septembre, les Filles de Marie de Nazareth sont arrivées au Tybee Island. En plus de l’heure sainte, 60 minutes pour rester en présence de Dieu, dans la petite église en bois de Saint Michael, le père Brannen a proposé d’apporter l’Évangile directement à la population. En faisant du porte-à-porte avec des "cadeaux catholiques" que les sœurs et les paroissiens avaient préparés – avec des choses comme un Nouveau Testament, une carte de prière et de l’eau bénite – les sœurs et leurs assistants ont découvert des personnes qui traversaient des tempêtes intérieures. Un homme a dit qu’il n’avait pas assisté régulièrement à la messe à cause de l’alcoolisme, un autre parce qu’il avait subi des abus dans l’Église. Travaillant en petits groupes et conduites par les paroissiens, les sœurs ont ainsi frappé à environ 300 portes.