Mgr Isauro Covili, franciscain et évêque du diocèse d'Iquique, a réagi dans le journal local, Estrella de Iquique, en décrivant l'incendie comme étant une tragédie. "C'est aussi la communauté chrétienne qui perd son église paroissiale et la douleur de tous les gens qui sont liés à ce lieu. C'est également regrettable car certaines maisons ont été touchées par l'incendie et les familles qui ont perdu une partie de leurs maisons souffrent et partagent la même douleur", a-t-il déclaré, remerciant les pompiers pour leur travail.