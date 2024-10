Une Église vraiment inclusive ! Quand la messe s’adapte aux handicaps

Les personnes aveugles ou malvoyantes ne sont pas laissées pour compte. Des livrets de messe en braille peuvent leur permettre de suivre la messe. Aux États-Unis, chaque 13 décembre, le jour de la Sainte-Lucie, une messe est célébrée pour les personnes malvoyantes et aveugles en l’église de saint François-Xavier à New York. Cette messe annuelle réunie toutes les personnes qui font appel à la Xavier Society for the Blind, qui fournit depuis plus de 120 ans gratuitement des livres en braille et des livres audio aux personnes aveugles et malvoyantes du monde entier pour qu’elles comprennent et pratiquent leur foi catholique. En France, les paroisses peuvent faire appel au Vicariat des personnes handicapées pour bénéficier des livrets de messe en braille si elles n'arrivent pas à les produire elles-mêmes. Dans le diocèse de Nanterre, le diacre aveugle André Haurine travaille en ce sens.