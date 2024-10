Tout ce que tu as reçu du Seigneur, puisque tu as tout reçu de Lui et en premier lieu ta vie, donne-le aux pauvres, c'est-à-dire à quiconque en a besoin. Tous tes talents et tes forces, tout ce que tu as en abondance, donne-le au monde. Donne-le à ceux qui n’ont pas la richesse particulière que toi tu as reçue. Et tout ce que tu n’as pas, donne-le aussi. Rends-toi vulnérable, quitte ta carapace. Défais-toi de tes artifices. Rends-toi dépendant et fais-toi serviteur plutôt que de lutter pour être de ceux qui décident et qui dirigent. Fais de toi-même un faible au profit du bien d’un autre. Débarrasse-toi de ton orgueil, de tes certitudes. Sors de la petite case confortable et sûre dans laquelle tu t’es rangé. Quitte tes habitudes de nanti, de gâté, de bien nourri. Abandonne la cécité qui t’empêche de voir la misère matérielle, psychologique ou spirituelle à ta porte. Renonce aux remparts que tu dresses entre toi et le reste du monde, entre toi et la pauvreté. Ta pauvreté à toi avant toute chose, car elle est grande et que tu dois la regarder en face. Mais aussi celle des autres. Sois dans la vérité, toujours. Défends la justice. Deviens résolument et volontairement un cœur pur.