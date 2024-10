Sœur Zulema : “Prendre soin des personnes âgées me donne la paix”

Au cours des 28 années de sa mission auprès des Petites Sœurs des personnes âgées abandonnées, sœur Zulema a vécu des moments heureux et d’autres moins, mais son amour pour sa mission est resté intact, et aujourd’hui elle ne peut que rendre grâce à Dieu. Sa vie simple lui apporte une immense paix, car chaque jour elle cherche à mettre en pratique les paroles de l’Évangile : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité » (Mt 25, 35-36).