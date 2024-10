Le Synode, une tribune pour les Églises en souffrance

Ces derniers jours, Mgr Mounir Khairallah, évêque de Batroun des Maronites, a offert un témoignage poignant de son expérience du pardon dans son pays, frappé depuis 50 ans par les conflits et les crises et aujourd'hui bombardé par l'armée israélienne. Une actualité dramatique pour celui dont les parents ont été assassinés alors qu'il avait 5 ans, et qui tente aujourd'hui d'apaiser les appétits de vengeance au sein de la population chrétienne libanaise, excédée par les humiliations et la décadence de leur pays. « Malheureusement, le monde se tait ou donne le feu vert à toute cette violence parce qu'il y a trop d'intérêts politiques et économiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs chrétiennes », a-t-il déploré.