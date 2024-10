Au cours de la célébration de la liturgie, plusieurs gestes et attitudes physiques riches en signification spirituelle sont proposés par l’Église. Parmi eux, le geste de la génuflexion, réservée uniquement au Saint-Sacrement, est le plus connu. Toutefois, un autre geste important est l'inclinaison de la tête. La Présentation générale du Missel Romain explique la raison spirituelle de ce geste : "L’inclination signifie le respect et l’honneur que l’on doit aux personnes elles-mêmes ou à leurs représentations. Il y a deux espèces d’inclination : celle de la tête et celle du corps."